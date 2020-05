Rallye-Ass von Auto erdrückt

Da sich der Stützpunkt des Roten Kreuzes und auch die Feuerwehr in unmittelbarer Nähe der Werkstatt befinden, war rasch Hilfe zur Stelle. Mit vereinten Kräften wurde das Auto hoch gehoben und der Leblose geborgen.



Zu dieser Zeit befand sich der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" bereits im Anflug. Obwohl die Sanitäter sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen und die Hubschrauber-Crew die Reanimation gut eine halbe Stunde fortsetzte, kam für den beliebten Rennfahrer jede Hilfe zu spät. Am Unglücksort herrschte Fassungslosigkeit und Entsetzen.



Als dann überraschend auch noch Waldherrs entsetzte Frau in der Werkstatt eintraf, musste das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes angefordert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Auto an der Vorderseite mit einem Wagenheber angehoben und an den Seiten auf Montageböcke gestellt war. "Einer dieser Montageböcke ist weggerutscht, während er unter dem Wagen Reparaturarbeiten durchführte", erklärt ein Polizeibeamter.



Auf Facebook überschlugen sich nach Bekanntwerden des Todes die Beileidsbekundungen: "Schwarze Fahne am Motorsporthimmel. . . Wir werden dich vermissen".