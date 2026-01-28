Nachfolge in Führung der Raiffeisen-Großbank Amstetten geregelt
Einen mittelfristigen Generationenwechsel hat die Raiffeisenbank Region Amstetten um die Nachfolge von Langzeitgeschäftsführer Andreas Weber geregelt. Der Prokurist Florian Wurz wird ab Mai 2029 die Geschicke der Bank an vorderster Stelle leiten.
Mit knapp 2 Milliarden Euro Bilanzsumme, rund 60.000 Kunden und 18 Standorten zählen die Amstettner zu den Großen im Raiffeisenverbund.
Präsentation
In einer Aussendung hat die Bank nun Florian Wurz, der Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ist, als designierten Geschäftsleiter vorgestellt. Er soll die Nachfolge von Andreas Weber als Markt-Geschäftsleiter antreten. Weber wird mit Mai 2029 in die Ruhephase seiner Altersteilzeit gehen.
Ab 2028 werden Florian Wurz und Andreas Weber für eine rund einjährige Übergangsphase gemeinsam die operative Verantwortung tragen, teilte die Bank mit. Ziel sei ein strukturierter und reibungsloser Führungswechsel.
Dachverband der Raiffeisenbanken
Weber, der seit zwei Jahrzehnten Geschäftsleiter ist, übt seit 2024 auch die Funktion des Präsidenten des Dachverbandes der 300 selbstständigen österreichischen Raiffeisenbanken aus.
Im Zuge der Präsentation von Florian Wurz wurde auch die Organisationsstruktur der Bank weiterentwickelt. Mathias Scheiter-Wagner übernimmt künftig die Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Die Firmenkundenabteilung wird künftig von Florian Wurz gemeinsam mit Bernhard Luger und Reinhard Pankratz geführt.
Alois Eder - Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung - verantwortet weiterhin federführend die Bereiche Vertrieb und Versicherung. Martin Grossinger wechselt in die Marktfolge und wird dort Marktfolge-Geschäftsleiter Wilfried Czeitschner unterstützen.
Großprojekt geplant
In der Pipeline hat die Raiffeisenbank Region Amstetten ein Großprojekt am Hauptsitz in Amstetten. Dort soll ein neues Kunden- und Servicezentrum samt zweigeschossiger Tiefgarage errichtet werden. Integriert soll dort unter anderem auch ein neues Polizeigebäude für die Inspektion der Bundespolizei und das Polizeibezirkskommando Amstetten werden.
