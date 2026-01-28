Nachfolge in Führung der Raiffeisen-Großbank Amstetten geregelt

Einen mittelfristigen Generationenwechsel hat die Raiffeisenbank Region Amstetten um die Nachfolge von Langzeitgeschäftsführer Andreas Weber geregelt. Der Prokurist Florian Wurz wird ab Mai 2029 die Geschicke der Bank an vorderster Stelle leiten.

Mit knapp 2 Milliarden Euro Bilanzsumme, rund 60.000 Kunden und 18 Standorten zählen die Amstettner zu den Großen im Raiffeisenverbund.

In einer Aussendung hat die Bank nun Florian Wurz, der Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ist, als designierten Geschäftsleiter vorgestellt. Er soll die Nachfolge von Andreas Weber als Markt-Geschäftsleiter antreten. Weber wird mit Mai 2029 in die Ruhephase seiner Altersteilzeit gehen.