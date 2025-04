Erkundungstour auf zwei Rädern: Neue Angebote im Weinviertel

Wer die Region rund um Poysdorf erleben und genießen will, der steigt am besten aufs Rad. Seit Jahren wird das Angebot für Radfahrer immer mehr ausgebaut, und auch im heurigen Frühjahr gibt es wieder viele gute Gründe, einen Kurzurlaub im Weinviertel zu planen.

Wer nur für einen Tag in die Region kommt, der ist mit einer geführten Rad- und E-Bike-Tour des Radwerks W4 gut beraten. Bei den sonntäglichen Erlebnistouren können u. a. das Schloss Hagenberg, das Traktorium Drasenhofen oder Weingüter in Tschechien besucht werden. Für Weinliebhaber gibt es regelmäßige Kellergassentouren inklusive zwei Weinproben. Die Kirchen der Großgemeinde Poysdorf können gemeinsam mit dem Poysdorfer Pfarrer zum Bike & Pray-Day am 8. Juni besucht werden. Für diese und viele weitere E-Bike-Touren ist eine Anmeldung unter office@radwerk-w4.at oder 0670/60 20125 erforderlich.

Beide Angebote sind Teil des Poysdorfer Radfrühlings, in dessen Rahmen noch weitere Veranstaltungen stattfinden. Dazu gehört die Kinder-Radtour am 24. Mai, der Radgipfel am 3. Juni und die Vintage-Radausfahrt „In Velo Veritas“ am 14. und 15. Juni. Mehr Informationen gibt es unter www.vinoversum.at/radfruehling