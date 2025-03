Radtourismus in Niederösterreich tritt fest in die Pedale

Vom Anfänger bis zum Profi, von Jung bis Alt – Möglichkeiten zum Radfahren bieten sich viele im Land. "Unsere zehn Top-Radrouten bieten auf einer Länge von 1.500 Kilometern vorbildliche Beschilderung, Servicestationen, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten und eine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz", so Mikl-Leitner. Dazu kommen Ausflugsrouten im Umfang von 4.000 Kilometern, ein 6.000 Kilometer starkes Mountainbike-Netz sowie 24 Gravelbike-Routen auf einer Länge von 2.000 Kilometern.

Das Angebot wird laufend ausgebaut und attraktiviert. Aktuell ist die Optimierung des "Flaggschiffes Donauradweg" in Planung. Generell wird in die Beschilderung investiert. Allein im Wein- und Waldviertel sollen so bis 2026 insgesamt 35 Radwege mit 6.000 neuen Schildern ausgestattet werden.

Familienfreundlich

Neu ist heuer das Angebot "Radeln for Family". In einer neuen Broschüre werden acht Touren vorgestellt. Die Vorschläge für dreitätige Radurlaube mit Kindern sind "kindgerecht, leicht bewältigbar und führen zu zahlreichen Attraktionen wie Spielplätzen, Ausflugszielen wie Burgen und Museen, auch Badestopps sind eingeplant", so Mikl-Leitner.

"Entlang der Strecken sorgen 360 Radpartner-Betriebe für Qualität im Radurlaub", ergänzt Michael Duscher. Alle sind als "Sternfahrten" konzipiert, damit man das Gepäck nicht mitschleppen muss.