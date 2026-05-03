Radfahrer schwer verletzt: Hubschraubereinsatz in Wiener Neustadt

Am Sonntagvormittag ist es auf der B17 in Wiener Neustadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen soll auf einen vor ihm fahrenden 56-jährigen Radfahrer aufgefahren sein. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Hubschraubereinsatz nach Kollision Der 21-Jährige war mit seinem Pkw stadteinwärts in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als es zur Kollision mit dem ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen stammenden Radfahrer kam.