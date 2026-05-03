Radfahrer schwer verletzt: Hubschraubereinsatz in Wiener Neustadt
Ein 56-jähriger Radfahrer wurde nach einer Kollision mit einem Pkw auf der B 17 ins Krankenhaus geflogen.
Am Sonntagvormittag ist es auf der B17 in Wiener Neustadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen soll auf einen vor ihm fahrenden 56-jährigen Radfahrer aufgefahren sein. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.
Hubschraubereinsatz nach Kollision
Der 21-Jährige war mit seinem Pkw stadteinwärts in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als es zur Kollision mit dem ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen stammenden Radfahrer kam.
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Radfahrer mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Landesklinikum Baden geflogen. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.
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