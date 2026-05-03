Niederösterreich

Radfahrer schwer verletzt: Hubschraubereinsatz in Wiener Neustadt

Ein 56-jähriger Radfahrer wurde nach einer Kollision mit einem Pkw auf der B 17 ins Krankenhaus geflogen.
03.05.2026, 17:28

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Ein gelber Rettungshubschrauber des ÖAMTC fliegt vor blauem Himmel.

Am Sonntagvormittag ist es auf der B17 in Wiener Neustadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen soll auf einen vor ihm fahrenden 56-jährigen Radfahrer aufgefahren sein. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

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Hubschraubereinsatz nach Kollision

Der 21-Jährige war mit seinem Pkw stadteinwärts in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als es zur Kollision mit dem ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen stammenden Radfahrer kam.

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Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Radfahrer mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Landesklinikum Baden geflogen. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Wiener Neustadt
kurier.at, paw  | 

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