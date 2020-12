Radfahrer im Weinviertel von Pkw erfasst

Ein 28 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Wolkersdorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) von einem Pkw erfasst worden. Der 18-jährige Wagenlenker war Polizeiangaben zufolge in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Biker kollidiert. Der Freizeitsportler landete auf einer Böschung. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" flog den Verletzten in das UKH Wien-Meidling.