Purkersdorf: Weitere neue Wohnungen geplant

Zu Ostern 2019 sollen sie in Betrieb genommen werden: Die neuen Wohnungen, die derzeit in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) gebaut werden. Die Grundsteinlegung erfolgte am 2. Juni, Starttermin für das Bauvorhaben war im März. Die Bauzeit beträgt insgesamt rund ein Jahr und drei Monate.

20 Wohnungen entstehen in der Tullnerbachstraße 50. Das Bauvorhaben wird gefördert und richtet sich besonders an junge Menschen, die sich sonst das Leben in Purkersdorf nicht leisten könnten. Die Vergabe verlief über einen Kriterienkatalog, der sozial aufgeschlüsselt war. „Es bestand ein irres Interesse. Alle Wohnungen sind bereits vergeben“, sagt Bürgermeister Karl Schlögl (SPÖ). Weil dieses Projekt sich eines so großen Erfolges erfreue, sollen weitere Projekte durchgeführt werden. „Ich bin gerade dabei zu sondieren, welche Grundstücke zum Verkauf frei sind. Es gibt zwei Grundstücke, wo wir bereits in guten Gesprächen sind“, sagt Schlögl weiter. Beide Grundstücke befinden sich in Zentrumsnähe.