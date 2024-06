Pure Lebensfreude in Gemälden sichtbar gemacht

Die Schau wurde vom St. Pöltner Künstler Krassimir Kolev und der Wiener Neustädter Unternehmerin Nicole Steinacher initiiert. Sie haben Menschen mit Downsyndrom in ihrem Arbeitsalltag begleitet und daraus zwölf kraftvolle Gemälde geschaffen, die nun erstmals in St. Pölten gezeigt werden.

Hilfe beim Jobstart

Im Mai 2024 waren laut aktuellen Erhebungen des AMS NÖ knapp 2.500 Menschen mit Behinderungen als arbeitslos vorgemerkt. Dies birgt jedoch ein großes Potenzial für den Arbeitsmarkt. „Wir müssen Unternehmen ermutigen, anders mit Menschen mit Behinderungen umzugehen, um ihr volles Potenzial zu entfalten“, betont Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Um Personen mit besonderen Bedürfnisse den Eintritt in die Jobwelt zu erleichtern, wurde laut AMS-Chefin Sandra Kern und Claire-Sophie Mörsen, Geschäftsführerin der MAG Menschen und Arbeit GmbH, unter anderem das Projekt „0>Handicap“ gestartet. In den vergangenen vier Jahren konnten so mehr als 100 Personen in den Arbeitsmarkt übernommen werden.

Jede und jeder hat spezielle Talente, Stärken und Fähigkeiten und diese bereichern unsere Arbeits- und Wirtschaftswelt. Deshalb ist dieses Projekt auch wichtig, denn es zeigt gelebte Inklusion“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Ausstellungseröffnung.