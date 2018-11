Pulkau: Mann trat und stach auf Ex-Lebensgefährtin ein

"Ich bring' dich um!" Mit diesen Worten stürmte Montagabend ein 31-Jähriger in eine Wohnung in Pulkau im Bezirk Mistelbach. Das Ziel des Angriffs: Seine 33-jährige Ex-Lebensgefährtin, die dort mit ihrem neuen Freund und den beiden Kindern lebt. Der mutmaßliche Täter, ein Österreicher, soll laut Polizei mit unfassbarer Brutalität vorgegangen sein. Zuerst trat er auf sein Opfer sein, dann fügte er ihr auch noch mit einem Messer Stichwunden im Halsbereich zu. "Der Täter hatte Stiefel mit Stahlkappen an", berichtet Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Der Freund des Opfers versuchte verzweifelt den Angreifer wieder aus der Wohnung zu zerren - vergeblich. Erst als ein Nachbar zu Hilfe eilte, ließ der Täter von der Frau ab. Danach setzte er sich ins Auto und fuhr davon. Als er jedoch die entgegenkommenden Polizeistreifen sah, kehrte er zum Tatort zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mittlerweile sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordversuchs. Besonders tragisch: Die Kinder, sieben und zehn Jahre alt, mussten die blutige Attacke mitansehen. Sie wurden in weiterer Folge vom Kriseninterventionsteam betreut.