Psychologen helfen nach Verzweiflungstat

Knochenbrüche, Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma – mit schweren Verletzungen liegt ein 15-jähriger Schüler seit Montag im Krankenhaus. Die Tragödie um den jungen Ungarn hat für Betroffenheit in seiner Schule in Lilienfeld gesorgt. Wie berichtet, hätte der Bub Montagfrüh wegen schulischen Problemen zum Direktor müssen. Auf dem Weg dorthin lief er plötzlich in den zweiten Stock der Neuen Mittelschule und stürzte sich sieben Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebte er den Aufprall auf den Steinboden, der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.