Prozess um Vergewaltigung: Asylwerber freigesprochen

Selbst für Staatsanwältin Barbara Kirchner klang es – wie sie selbst sagt – nach einer abenteuerlichen Geschichte, die ihr am 26. April 2017 von der Polizei berichtet wurde. Tags zuvor soll eine 15-Jährige auf einem Sportplatz in Tulln in Niederösterreich von zwei Unbekannten geschlagen, verschleppt und mehrmals vergewaltigt worden sein. Schließlich konnte sich das Mädchen von ihren Peinigern losreißen und flüchten. Knapp ein Jahr und dem größten DNA-Massentest des Landes später ist Kirchner aber überzeugt: „Sie sagt die Wahrheit.“

Die mutmaßlichen Täter mussten sich am Dienstag in St. Pölten unter großem Medieninteresse vor Gericht verantworten. Die beiden 19-jährigen Asylwerber, ein Somalier und ein Afghane, gaben dabei eine ganz andere Geschichte zu Protokoll, bei der sie bis zuletzt blieben. Es sei in der besagten Nacht zwar zum Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen gekommen, dieser sei aber einvernehmlich gewesen. Zuvor habe man gemeinsam sogar noch Marihuana geraucht.