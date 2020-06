Prozess: Tante eingefroren, Pension kassiert

Sie hat alle Tag‘ beim schlafen gehen gesagt ‘Danke, dass Du mi net in ein Heim steckst. ‘ Wenn Dir ein alter Mensch mit 87 Jahren so was sagt, bleibt Dir die Luft weg.“ Gerhard B. aus Neuhofen an der Ybbs ist mehr als die Luft weg geblieben. Der 48-Jährige offenbarte Dienstag als Betrugs-Angeklagter am Landesgericht St. Pölten ein Schicksal wie aus Ganghofer-Heimatromanen. B. hat seine Tante am 3. Juni 2011 in die Tiefkühltruhe gepackt und vier Monate Ihre Rente samt Pflegegeld (4120 Euro) kassiert. Nicht, weil er ein gerissener Gauner ist, sondern „ein armer Teufel mit einem verpfuschten, traurigen Leben“ wie sein Anwalt weiß.

B. ist blitzgescheit. Handelsschule, dann HAK, parliert Englisch und Französisch. Seine Mutter knechtete ihn moralisch an die Kleinlandwirtschaft. „Sie war gefühlskalt. Hat mi nach dem Führerschein kein Auto kaufen lassen und mir eine Freundin verboten, damit i net vom Hof fort komm‘“.

B. ersetzte Traktor und Knecht. „Es war Arbeit von früh bis spät.“ Er hatte weder Einkommen, noch Sozialversicherung. Als Mutter nach aufopfernder Pflege tot war, betreute er jahrelang die bettlägerige Tante. Bis zum „Badetag“, als die Frau leblos vom Stuhl fiel. „Sie wird doch net gestorben sein, um Gottes Willen“ habe er sich gedacht.