Prozess seit mehr als 10 Jahren: Scheidung wird zur „Staatsaffäre“

Die unglaubliche Justizgeschichte nahm bereits 2013 ihren Lauf, als sich das Paar scheiden ließ. Vor dem Richter einigte man sich darauf, dass der heute 56-Jährige künftig 260 Euro Unterhalt pro Monat an seine Ex-Frau zahlen sollte.

Der Niederösterreicher erkrankte, musste beruflich kürzertreten und sah sich bald nicht mehr in der Lage, so betont es jedenfalls sein Anwalt, die vereinbarten Unterhaltszahlungen weiter zu leisten. 2014 reichte er deshalb beim Bezirksgericht St. Pölten Klage ein, um den Unterhalt neu festsetzen zu lassen.

Verzögerungen wie diese sind in Österreich kein Einzelfall – prominente Beispiele wie das Verfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser , das fast 15 Jahre dauerte, sind bekannt.

Doch die Europäische Menschenrechtskonvention setzt klare Grenzen: In Artikel 6 heißt es, dass jeder Mensch Anspruch auf ein faires Verfahren hat – und dass dieses in einer „angemessenen Zeit“ erfolgen muss.

Anwalt Gloß sah in dem jahrelangen Verfahren einen klaren Verstoß gegen dieses Grundrecht und klagte vor dem EGMR . Die Richter in Straßburg gaben ihm recht: Die Republik Österreich – und somit der Steuerzahler – muss dem Kläger nun rund 11.200 Euro Entschädigung zahlen.

„Druck nimmt zu“

Ein Einzelfall? Wohl kaum. Denn auch Österreichs Richter selbst schlagen inzwischen Alarm: Mitte April unterschrieben über 1.400 von ihnen eine Petition, in der sie auf den akuten Personalmangel an den Gerichten hinwiesen. In einer gemeinsamen Erklärung fordern die Standesvertretungen eine sofortige Aufstockung der Planstellen sowie eine strukturelle Stärkung der Justiz.