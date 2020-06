Prozess: "Psycho-Krimi" mit Nachwehen

Karl H. bezeichnete sich als Opfer eines Psycho-Terrors, sprach Anfang des Jahres von verdächtigen Pralinen auf der Windschutzscheibe seines Autos, die er mit dem vergifteten Bürgermeister in Spitz an der Donau in Verbindung brachte, und behauptete, der Adressat mehrerer böser Drohbriefe zu sein.

Doch dass der 51-Jährige nicht nur Empfänger, sondern auch Absender der insgesamt fünf "anonymen" Schriftstücke war, fanden Polizisten im Laufe der Ermittlungen heraus. Das brachte den Familienvater und Unternehmer aus dem südlichen Waldviertel nun auf die Anklagebank .

Wegen falscher Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung musste sich Karl H. Dienstagvormittag vor Gericht verantworten. "Es tut mir leid. Es wird nicht mehr vorkommen", versicherte der 51-Jährige Richterin Susanne Daniel. Er zeigte sich reumütig und voll geständig. Noch dazu war ihm die ganze Sache sichtlich unangenehm.