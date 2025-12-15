Handwerker aus NÖ vermisst 60.000 Euro: Ex-Freundin angeklagt

Herr E. aus dem Bezirk Scheibbs hält nicht viel von Fonds. „Das Geld, das ich auf der Bank hatte, wurde immer weniger“, erzählt der Handwerker. Da nahm er das Geld lieber nach Hause und verstaute es in seinem Schrank in einer Kassette.

73.000 Euro sollen es schließlich gewesen sein, die der Handwerker in seinem Zimmer im Haus der Eltern hortete.

Jetzt sind 60.000 Euro weg. Jemand habe sein Erspartes gestohlen, ist sich der 28-Jährige sicher. Dieser Jemand sitzt auch nur ein paar Meter entfernt auf der Anklagebank im Landesgericht St. Pölten.

Diebstähle in Bauernläden

Es handelt sich um die Ex-Freundin des Mostviertlers. Sie soll in die Geldkassette gegriffen haben, doch die 24-Jährige, der schwerer Diebstahl vorgeworfen wird, streitet alles ab. Allerdings sind ihre Erklärungen doch etwas wackelig.

Zuerst gibt die Angeklagte bei dem Prozess am Montag zu, in zwei Bauernläden gestohlen zu haben, weil sie als „Kellnerin nicht gut verdient“ habe. Mit dem Verschwinden der 60.000 Euro will sie allerdings nichts zu tun haben.

Die beiden hatten sich im Sommer im Internet kennengelernt, schnell wurde daraus Liebe. Bald soll die junge Frau mehrere Tage pro Woche bei dem 28-Jährigen verbracht haben. Dabei soll er ihr auch erzählt haben, dass er in seinem Zimmer eine größere Summe Bargeld aufbewahrt.