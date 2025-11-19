Pensionist bestreitet Gewalt gegen Ex-Frau: "War ihr unterlegen"

Es war eine turbulente Ehe. Das gibt auch der Angeklagte zu. "Wir haben oft gestritten und uns dabei auch gegenseitig am Krawattl gehabt", sagt der 65-Jährige. Geschlagen habe er seine Ex-Frau aber nur ein Mal, beteuert er. "Sie hat mir ohne Vorwarnung einen Teller mit Essen über den Kopf geleert. Da hat`s mir den Vogel herausgehaut." Es sei nur ein Schlag gegen den Arm gewesen - und er habe sich angemessen entschuldigt: "Sie hat einen Ring um 1.700 Euro bekommen. Das ist ewig her und ich hab gedacht, die Sache ist erledigt." Dass seine Ex-Frau einen blauen Fleck davongetragen habe, bestreitet er nicht. Alle weiteren Vorwürfe hingegen schon. Und es sind eine ganze Menge Vorwürfe.

Über mehr als zwölf Jahre hinweg sei sie immer wieder von ihm geschlagen, getreten und gewürgt worden, behauptet die Frau. Ihre Ex-Mann habe sie aufs Bett geworfen und sich auf ihren Brustkorb gekniet bis sie "das Gefühl hatte, zu ersticken", formuliert der Staatsanwalt in seiner Anklage. Hinzu gekommen seien massive Drohungen, wie „I bring di um", "Di trogn´s do in der Kistn auße", oder "I kragl di o“. "Oft gemeinsam auf Urlaub gefahren" Alles erfunden, behauptet der 65-Jährige. "Warum sollte sich Ihre Frau so etwas ausdenken?", fragt da die Richterin. "Ich weiß es nicht. Vielleicht weil sie, jetzt wo ich in der Pension bin, draufgekommen ist, dass sie mich nicht mehr braucht." Dabei sei die Ehe auch oft harmonisch verlaufen, versichert der Mann. "Wir sind oft auf Urlaub gefahren, da war alles in Ordnung. Davon gibt es viele Fotos." Das sieht seine Ex allerdings anders. Auch während eines solchen Urlaubs habe er ihr gedroht, ein Messer aus dem Auto zu holen und sie "abzustechen".