Prozess: Entführt, angekettet und vergewaltigt

Der Angeklagte Erich L. saß reglos da und blickte nur selten zur Staatsanwältin, als sie am Landesgericht Krems am Montag die Details eines mehr als 24 Stunden dauernden Sexualverbrechens skizzierte. Sie sprach von einem perfiden Tatplan, den L. vergangenen Sommer umgesetzt haben soll, schilderte erschütternde Einzelheiten und berichtete von Todesängsten, die das 25-jährige Opfer spüren musste. Laut Verteidiger zeigte sich der 46-Jährige, der schon 13-mal wegen sexueller Vergehen vorbestraft ist, „im Wesentlichen geständig“. Sein Mandant besitze „eine geistige Abnormität höheren Grades“ und benötige eine Therapie, sagte der Anwalt, bevor die weitere Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Laut Anklage soll L. die 25-jährige Krankenschwester Ende Juli 2017 am Edlesbergersee im Bezirk Zwettl, entführt und sie in seinem rund 70 Kilometer entfernten Haus im Bezirk Scheibbs mehrfach vergewaltigt haben.

Getarnt

Davor sei er um den See geradelt und habe Ausschau nach einem Opfer gehalten. Danach soll er es – getarnt mit Perücke und Brille – unter dem Vorwand, Hilfe zu benötigen, in seinen weißen Kleinbus gelockt haben. Dort habe er die Frau geknebelt und gefesselt. Eingepfercht in einer 169 mal 69 Zentimeter großen, sargähnlichen Holzkiste brachte L. die 25-Jährige in sein Haus.

In der Garage legte er dem Opfer eine Metallschelle um den Hals und führte es an einem Stahlseil in sein Schlafzimmer, wo es zu Erniedrigungen und Vergewaltigungen kam. Wie sehr die junge Frau unter den stundenlangen Qualen litt, mache ihre Aussage deutlich, „dass es ihr letzter Wunsch gewesen ist, bald sterben zu können. Ihre Mutter würde das verstehen“, sagte ihre Anwältin.