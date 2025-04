15-Jähriger warf Böller auf Schüler: Bleibender Augenschaden war die Folge

Es war der 1. Juli 2024 : Eine Gruppe Jugendlicher kickte gemeinsam auf einem Fußballplatz im Bezirk Baden. Die Stimmung war gut, es gab keinerlei Anzeichen für das, was kurz darauf folgen sollte, wie Zeugen am Mittwoch im Landesgericht Wiener Neustadt bestätigen.

Zwei Operationen

Gerade war ein Tor gefallen, als plötzlich ein 15-Jähriger einen Böller in der Hand hielt. "Er hat mich angeschaut, ihn dann angezündet und in meine Richtung geworfen", erinnert sich das Opfer am Mittwoch. "Der Böller ist kurz vor mir explodiert. Ich hatte sofort Schmerzen in meinem Auge und habe nichts mehr gesehen."