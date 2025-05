Protest in Poysdorf: Stadt will Post-Schließung nicht hinnehmen

Deshalb wurde auch von allen Stadtparteien beschlossen, gegen das Aus der Filiale zu demonstrieren. Am kommenden Freitag (30. Mai) findet um 10 Uhr eine Protestaktion am Dreifaltigkeitsplatz - unmittelbar vor der Postfiliale - statt. Mit dabei sind auch Vertreter der Postgewerkschaft des Bezirks.

Davon betroffen sei neben Poysdorf auch die Filiale in Wilhelmsburg an der Traisen (Bezirk St. Pölten-Land). "Die Behörde hat nun drei Monate Zeit, um diese Einmeldungen zu überprüfen und zu widersprechen oder zu bestätigen", heißt es.

Bis dahin bleibt der Standort in Poysdorf geöffnet, wie Stadtchefin Sperner-Habitzl versichert. Und auch das Angebot an sich muss in der Gemeinde erhalten bleiben, wenn auch nicht mit einer eigenen Filiale.

Postpartner gesucht

"Die Post sucht nach einem Postpartner", so die Bürgermeisterin. Dieses Modell, das seit über 20 Jahren genützt werde, habe klare Vorteile, betont Homola: "Betreiber und Betreiberinnen von Postpartnern haben so oftmals zusätzlichen Umsatz und eine erhöhte Kundenfrequenz. Wir können dadurch Postdienstleistungen und Services der bank99 in Orten bzw. Regionen anbieten, in denen der Betrieb einer Filiale nicht mehr möglich wäre." Ein weiterer Vorteil von Postpartnern seien in der Regel auch längeren Öffnungszeiten – oftmals auch an Samstagen.