Projekt Marchfeldkogel: "Die Alarmglocken müssten läuten"

Auch Formalkriterien, wie Seitennummern oder Unterschriftsdatum, seien nicht eingehalten. Wann der Vertrag also tatsächlich aufgesetzt wurde, sei nicht nachzuvollziehen. Außerdem haben nur SPÖ-Politiker unterschrieben. Ende der Woche wird die Causa an die Aufsichtsbehörde übergeben. "Dann haben die Behörden zu entscheiden", sagt Bauer.

In die gleiche Kerbe schlägt Bürgermeister Helmut Fellinger: "Ich will jeden Schaden für die Gemeinde verhindern." Damit spricht er mögliche Klagen seitens der Betreiber an und begründet, weshalb die SPÖ gegen eine Vertragsänderung auftritt.

Laut Gutachten könne kein Schaden eintreten. "Dafür müsste man nachweisen, dass der Einwand seitens der Gemeinde das Projekt gekippt hat", argumentiert Bauer. Nachsatz: Derzeit gibt es bereits 300 Einwände.

Alt-Bürgermeister Erwin Hrabal verweist auf Nachfrage auf seinen gemeindepolitischen Ruhestand, hält jedoch fest, dass alle Entscheidungen auf Grundlage einer Rechtsmeinung gefallen sind.