Projekt „A faire Milch“ wurde zu Grabe getragen

Gescheitertes Projekt

Unterstützung erhält die IG-Milch von den SPÖ-Bauern. In einer Vorstandssitzung in St. Pölten bekräftigte Bundesvorsitzender Josef Etzenberger die Wichtigkeit der IG für die Landwirtschaft. Man bedaure, dass die Eigenmarke „A faire Milch“ nun eingestellt wird.

Die ÖVP-Bauern sehen keinen Grund, das Aus „zu beweinen“. Leopold Gruber-Doberer, Obmann der Milchgenossenschaft NÖ (MGN): „Sie haben einen Versuch gestartet und nun einsehen müssen, dass es so nicht geht. Aber schuld sind dann immer die anderen.“ Und: „Der Preis für die faire Milch war in gewissen Zeiten ein hoher, weil die IG einen Keil in die Bauernschaft getrieben hat und Wunden geschlagen wurden, die nur langsam heilen können“, heißt es weiters aus der Bauernschaft.