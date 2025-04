Mödlinger Kleinkinderbetreuung schließt: Stadt prüft Übernahme

25 Kleinkinder im Alter von einem bis zu drei Jahren fühlen sich derzeit rundum wohl in der Mödlinger "Weisleinmühle". Doch das Glück scheint ein Ablaufdatum zu haben. Denn mit Ende August schließt die Leiterin der privaten Kinderbetreuungseinrichtung das Haus, um sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Eine Nachfolge scheint derzeit nicht in Sicht, wie der Vater eines der betroffenen Kinder dem KURIER berichtet.

Leistbare Betreuung

"Die Weisleinmühle ist die einzige leistbare Kinderbetreuungseinrichtung für Kinder zwischen einem und drei Jahren in Mödling, weil diese gefördert wird", meint er. "Hier geht es um fünf berufstätige Frauen, die sich mit einer wirklichen Hingabe um die Kleinsten kümmern, welche mit einem Schlag arbeitslos werden. Weiters muss dann je Familie ein Elternteil kündigen."