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Niederösterreich

St. Pölten feiert die fünfte Pride-Parade

Am Samstag ziehen wieder zahlreiche Teilnehmer durch die Hauptstadt. Nach der Demonstration warten Drag-Shows, Musik und ein Clubbing.
24.07.2026, 15:05

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Frau pustet Seifenblasen bei Bühnenlicht.

Am Samstag steht St. Pölten wieder ganz im Zeichen der Pride-Parade. Zum fünften Mal organisiert der Verein St. Pride die Demonstration für die Gleichstellung queerer Menschen.

Neben dem politischen Anliegen soll auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Nach der Parade wartet am Domplatz (Start um 15.30 Uhr) ein Programm mit Musik, Drag-Shows und einem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre Vereinsgeschichte.

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Mit dabei sind unter anderem bekannte Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Drag-Szene wie Lady Nutjob, Necrosis und Frankie Riviera. Für musikalische Höhepunkte sorgen unter anderem AYGYUL sowie RawCat und Miss BunPun mit DJ Stony.Spin.

Ab 22.00 Uhr geht die Veranstaltung mit dem After-Pride-Clubbing im Cinema Paradiso weiter. Dort stehen weitere Drag-Performances sowie DJs aus St. Pölten und Umgebung auf dem Programm.

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