St. Pölten feiert die fünfte Pride-Parade

Am Samstag steht St. Pölten wieder ganz im Zeichen der Pride-Parade. Zum fünften Mal organisiert der Verein St. Pride die Demonstration für die Gleichstellung queerer Menschen.

Neben dem politischen Anliegen soll auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Nach der Parade wartet am Domplatz (Start um 15.30 Uhr) ein Programm mit Musik, Drag-Shows und einem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre Vereinsgeschichte.