Wenn im Juni auf die Gleichberechtigung queerer Menschen aufmerksam gemacht wird, flattern vielerorts Regenbogenflaggen in der frühsommerlichen Luft. Etwa am Campingplatz Finsterhof in Neulengbach. Mit der farbenfrohen Fahne wolle die Familie ein Zeichen für Toleranz setzen, wie Christian Köhler erzählt. Heuer musste seine Frau Lisa Köhler die Flagge auf ihrem gemeinsamen Betrieb allerdings bereits zum zweiten Mal hissen – das erste Exemplar wurde kürzlich gestohlen. Eine Reaktion, die Köhler nicht nachvollziehen kann und die ihn zugleich bestärkt: „Viele Menschen glauben, es braucht keine weitere Akzeptanz mehr, weil es eh genug gibt. Aber offensichtlich ist das nicht so.“

Nicht nur am Campingplatz Köhler, auch im Gemeinderat von Neulengbach ist die Regenbogenflagge aktuell ein Thema. Der Beschluss, die Pride-Flagge auf Antrag der Grünen erstmals im Juni vor dem Rathaus zu hissen, stößt bei der FPÖ auf Kritik. Die Partei fordert, die Fahne wieder zu entfernen. Mehrheit dafür gestimmt Gemeinderat Nikolaus Schmidt (FPÖ) sieht darin ein politisches Signal und lehnt die Beflaggung öffentlicher Gebäude mit der Regenbogenfahne ab. Das Rathaus stehe „allen Bürgerinnen und Bürgern“ offen und solle nicht für politische Botschaften genutzt werden. Die Flagge werde von ihm nicht nur als Symbol für Gleichberechtigung, sondern auch als politisches Zeichen verstanden, das von Teilen der Bevölkerung abgelehnt werde.