Entscheidung gefallen: So geht es mit Praxisvolksschule Krems weiter

Es ist eine lang ersehnte Nachricht, die am Freitag verkündet wurde und für erleichtertes Aufatmen bei rund 200 Kindern und ihren Familien sorgen dürfte: Der Fortbestand der Praxisvolksschule in Krems soll nach einigen Monaten der Ungewissheit nun gesichert sein, wie Martin Zöhrer (FPÖ) Freitagmittag in einer Presseaussendung verkündete.

Praxisvolksschule bleibt am Areal Laut dem Bildungsstadtrat hätten die Entscheidungsträger eine Absichtserklärung unterzeichnet und somit den Erhalt der Bildungseinrichtung besiegelt. Ziel sei es, die Schulgemeinschaft zu erhalten und während geplanter Bauarbeiten übergangsweise am Gelände umzuquartieren. Die Praxisvolksschule werde auch anschließend am Areal bestehen bleiben - Schulerhalter bleibt weiterhin die Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien. Dieser Entscheidung war eine längere Phase des Abwartens vorausgegangen. Bereits während der Sommerferien hatten sich zunehmend Gerüchte verdichtet, dass die Einrichtung möglicherweise geschlossen werden könnte.