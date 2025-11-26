Akademische Leitung am IMC Krems in neuen Händen

Alle vier Jahre wird an der IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Krems eine neue akademische Leitung gewählt. Zuletzt fand die Abstimmung am 25. November statt. Für die neue Funktionsperiode wurde Andreas Lichtenwörther zum akademischen Leiter erklärt – Tanja Ihden übernimmt seine Stellvertretung.

Lichtenwörther bedankte sich in einem ersten Statement für die Wahl und das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Es stehen viele spannende Projekte bevor und wir werden auch künftig wertvolle Impulse für die internationale Ausrichtung und Innovationskraft unserer Hochschule setzen", so der neue akademische Leiter. Stellvertreterin Ihden freue sich bereits auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zu den Personen

Lichtenwörther wuchs im Bezirk Wiener Neustadt aus. Der studierte Physiotherapeut begann seine Karriere am IMC Krems 2019 als nebenberuflicher Lehrender im Bachelor-Studiengang Physiotherapie. Seit Mai 2024 hatte er die Leitung der Fachrichtung inne.