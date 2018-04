Poysdorf profitiert von Nordautobahn

Auch wirtschaftliche Auswirkungen sind durch die A5 bemerkbar. Der Wirtschaftspark Wilfersdorf verzeichnet laut Wilfing eine größere Nachfrage. Auch die umliegenden Orte werden wiederbelebt. Binnen kürzester Zeit gab es etwa in Baumgarten Nachfragen von Wiener Familien, die sich für Bauplätze interessieren. In Schrattenberg ist derzeit nichts mehr frei. „Davor gab es immer viel Wohnangebot, aber keine Nachfrage, das hat sich jetzt umgekehrt“, sagt Wilfing. In der Stadt selbst können wieder Sanierungsarbeiten angegangen werden. So stehen in nächster Zeit die Dreifaltigkeitssäule und das Rathaus auf der Liste. „Vorher hat es bei all dem Verkehr einfach keinen Sinn gemacht“, sagt Grießl. Und die Straßen, die durch den massiven Verkehr in Mitleidenschaft gezogen wurden – zum Beispiel durch Rillen im Asphalt merkbar –, sollen wieder hergerichtet werden. Auch die Ampelanlagen sollen angepasst werden, denn für das neue Verkehrsaufkommen, sind es zu viele. Dass der Verkehr so zurückgegangen ist, stört nur die Tankstelle. 35 Prozent Rückgang wurden verbucht. Das Weinhotel Rieder auf der anderen Seite atmet auf: „Jetzt beschweren sich die Gäste nicht mehr, wenn sie ein Zimmer an der Straße haben.“

Nächster Schritt im A5-Gesamtprojekt ist die Umfahrung Drasenhofen. Vor zwei Wochen erfolgte der Spatenstich. Ziel ist eine direkte Autobahnverbindung zwischen Wien und Brünn in Tschechien. Darüber würde sich auch Jana Konecna (31) freuen, die in einer Bäckerei in Poysdorf arbeitet und täglich nach Tschechien pendelt.