Porsche krachte im Bezirk Wiener Neustadt in Auslagenscheibe

Spektakulärer Verkehrsunfall am Sonntagabend in Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt). Auf regennasser Fahrbahn verlor der Lenker eines Porsche-Cabrios in der Wiener Straße von der Fahrbahn ab. Der Sportwagen knickte zwei Laternenmasten um und krachte dann in das Schaufenster eines Geschäftsgebäudes.