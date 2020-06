Pompons, Stunts & Wettkampffieber

Selten haben Realität und Image bei einer Sportart so wenig gemein wie beim Cheerleading. Das wissen die Sportlerinnen der "Rangers Cheerleader" aus Mödling aus leidvoller Erfahrung.

Vor allem über Filme werde das Klischee der geschminkten, kurzberockten Mädels transportiert, die mit ihren schillernden Pompons wedeln und allenfalls ein paar Tanzschritte am Spielfeldrand absolvieren – natürlich nur zur Motivation der Sportler am Feld, meinen sie. Doch tatsächlich geht es um Akrobatik, Athletik und absolute Körperbeherrschung. "Man muss es selbst probieren, um zu sehen, wie hart es ist", so der Tenor. Das Cheerleading-Team der Rangers ist eines der ältesten in Österreich.

Für den Erfolg ist hartes Training Voraussetzung: drei Mal pro Woche – jeweils zwei Stunden lang. Dabei steht neben Krafttraining auch das Erlernen der Choreografien, Tanzen sowie das Üben der hohen Sprünge und spektakulären Stunts am Programm. "Die, die wegen des Outfits kommen, sind ganz schnell wieder weg", stellt Trainerin July Reichspfarrer klar.

"Man muss auch bereit sein, Verletzungen in Kauf zu nehmen", erklärt die 18-jährige Sandy Schmitzer. So sei etwa die erste Regel, dass der "Flyer" – also jene Person, die von den anderen getragen wird – niemals den Boden berührt. "Man muss also lernen, sich bei einem Sturz nicht instinktiv wegzudrehen, sondern hinzugreifen", so Sandy weiter. Laut dem Österreichischen Cheerleading- und Cheerdance-Verband gehört Cheerleading zu den verletzungsreichsten Sportarten überhaupt. "Wir hatten schon oft blaue Flecke", sagt Teamkollegin Yvonne Dvorak. Frei nach dem Motto: wer keine hat, war nicht dabei.