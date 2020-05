Polizisten jagen Brandstifter

Gegen 3.20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Anrufer meldete einen Fahrzeugbrand auf dem Rhondorfer-Parkplatz in Horn. Als die Florianis eintrafen, standen bereits ein grauer BMW 324d und ein grüner Audi A4 in Vollbrand. Auch ein weiterer Audi A3, der unmittelbar daneben abgestellt war, und der Parkplatzbelag wurden durch die enorme Hitze schwer in Mitleidenschaft gezogen.



Mithilfe eines speziellen Einsatzschaumes hatten die Feuerwehrmänner die Flammen bald unter Kontrolle. Im Anschluss nahm der Brandsachverständige die Ermittlungen auf. Kurze Zeit später war klar. Weil ein Brandbeschleuniger entdeckt wurde, sei ein technisches Gebrechen auszuschließen. Wer hinter dem Strafdelikt steckt, darüber konnte die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben. "Wir hoffen noch auf den Sachverständigen, dass er weitere Details herausfindet", sagte ein Ermittler im KURIER-Gespräch. Derzeit seien die Anhaltspunkte noch spärlich. Die Ermittler hoffen auch auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zu den Tätern führen. Eine der Fragen: Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Personen gesehen?



Indizien an die Horner Polizei unter der Telefonnummer 059/133-3430.