NÖ: Mutter und Tochter als falsche Polizistinnen unterwegs

Mit dem Polizeitrick haben zwei Frauen, Mutter und Tochter, eine Pensionistin aus Klosterneuburg (Bezirk Tulln) prellen wollen. Das Duo ist bei der versuchten Ausreise am Grenzübergang Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) festgenommen worden.

Die polnischen Staatsbürgerinnen sind in einer Wiener Justizanstalt in Haft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag. Weitere derartige Straftaten der 41- und 19-Jährigen würden nicht ausgeschlossen.

