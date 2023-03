Polizeieinsatzboot „LIMES" wurde in Niederösterreich getauft

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, dass dies ein großer Freudentag für die Sicherheit des Bundeslandes Niederösterreich sei. "Der Donaustrom verbindet nicht nur die Wirtschaft und den Handel, sondern auch den Tourismus und er ist eine Kraftquelle für alle. Ich freue mich sehr, Patin des neuen Polizeieinsatzbootes LIMES zu sein“ so Johanna Mikl-Leitner.

Immer im Einsatz

Das knapp zehn Meter lange Boot ist für zwölf Personen zugelassen und 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, auf der Wasserstraße Donau im Einsatz. Der Name des neuen Polizeieinsatzbootes hat seinen Ursprung im Römischen Reich und bedeutet Grenzwall. Denn neben kriminalpolizeilichen und verwaltungspolizeilichen Aufgaben auf den niederösterreichischen Wasserstraßen, hat das neue Polizeieinsatzboot auch fremden- und grenzpolizeiliche Aufgaben zu tätigen.