Polizei warnt vor Neffentrick, Frau übergab 16.000 Euro

Krems – Mithilfe eines „ Neffentricks“ wurde eine Pensionistin aus Krems um zirka 16.000 Euro geprellt. Ein unbekannter Anrufer gab an, ein Verwandter zu sein und sich eine Geldsumme leihen zu wollen. Die Frau übergab tatsächlich einen größeren Geldbetrag.

Gleich fünf Frauen wurden am vergangenen Donnerstag in Krems von einem unbekannten Täter angerufen, der sich als Bekannter oder Verwandter aus Deutschland vorstellte und mitteilte, dass er sich in Wien eine Wohnung kaufen wolle. Dafür möge man ihm doch einen größeren Geldbetrag, den er noch benötige, borgen – und zwar zwischen 12.000 und 24. 000 Euro. Während vier der fünf angerufenen Frauen verneinten, ließ sich eine 63-jährige Pensionistin überreden und hob 16.000 Euro ab.

Nach einem neuerlichen Anruf, bei dem sie erfahren hatte, dass der Betrag von einer Frau abgeholt würde, übergab die Rentnerin vor ihrer Wohnung das Geld. Am nächsten Tag wurde ihr bewusst, dass sie Opfer eines Betrugs wurde und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt explizit vor solchen „ Neffentricks“.