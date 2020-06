Polizei stoppte Brautauto: Familie in heller Aufregung

Bezirk Amstetten – Für ihre Hochzeit hatte sich ein Paar aus dem Bezirk Amstetten etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einem alten Chevrolet wollten sie sich zum Stift Seitenstetten kutschieren lassen, um dort standesamtlich zu heiraten.

Die Hinfahrt klappte noch ganz gut, doch als das Paar ausstieg, bremste sich plötzlich eine Polizeistreife neben dem Chevy ein. Ein Beamter nahm den Fahrer in die Zange und wollte eine Sondergenehmigung sehen, die man angeblich für das Fahren des Boliden braucht. Auch der Führerschein passte dem Ermittler nicht, da dieser angeblich zerfleddert gewesen sei.

Erst nach langem Hin und Her durfte sich der Konvoi schließlich wieder in Bewegung setzen. Laut einem Bericht der NÖN kam das Paar gerade noch rechtzeitig in die Kirche.