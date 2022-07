Polizei prüft Rassismus-Vorwürfe gegen Bürgermeister

Brandtner wurde bereits befragt, wie er dem KURIER bestätigt. „Ich habe sicher nicht ,Halt die Goschn‘ gesagt, weil der Spieler gar nicht mit mir gesprochen hat“, betont er. Die Bezeichnung „Blacky“ verwendet zu haben, bestreitet der Bürgermeister aber nicht. „Es war als Kosename gedacht, nicht als Beleidigung“, so Brandtner. „Wir haben 35 Prozent Ausländer-Anteil in Hirtenberg, ich bin sicher kein Rassist, habe Bekannte aus der Türkei und aus Kenia. Ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen.“ Auch die Drohung, dem Spieler die Beine zu brechen, sei nie gefallen, behauptet er. „Der Spieler hat sehr foul gespielt und ich habe gerufen, dass er nicht so hineintreten soll.“

Radomir Dojcinovic, Obmann des SC Günselsdorf, sieht den Vorfall nicht dramatisch. „Es war ein Thema im Verein, aber für uns ist das erledigt“, sagt er. „Auch für den betroffenen Spieler.“ Die Aufregung sei unter den Hirtenberger Fans größer gewesen.