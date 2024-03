Polizei ermittelt nach Diebstahl von Gemälden im Bezirk Gmünd

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl von fünf Gemälden und einer Mineraliensammlung in Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd) in Niederösterreich. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einer Lagerhalle unter anderem ein Ölbild von Edmund Mahlknecht aus dem Jahr 1856. Der Gesamtwert des Diebesguts liegt im fünfstelligen Eurobereich, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl am Freitag auf APA-Anfrage mit.