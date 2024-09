Polizei zog desolaten Lkw im Bezirk Mödling aus dem Verkehr

Bei Kontrollen auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ist am Dienstag ein desolater Lkw aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei stellte mehrere schwere technische Mängel fest. Ein per Anhänger transportierter Hubstapler war zudem nur mit einem eingerissenen Gurt und einem weiteren Band ohne Spannkraft gesichert.

Kennzeichen abgenommen

Ebenfalls festgestellt wurde bei der Kontrolle, dass die Begutachtungsplaketten an Zugfahrzeug und Anhänger bereits abgelaufen waren. Die Abnahme der Kennzeichentafeln war die Folge. Der 30-jährige Lkw-Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.