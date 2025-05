Polizei will mithilfe der Bevölkerung mutmaßliche Räuber schnappen

Eine bereits zu Jahresbeginn stattgefundene Straftat versucht die Polizei in Niederösterreich mithilfe der Bevölkerung zu klären.

Bisher unbekannte Täter werden beschuldigt, am 3. Jänner 2025, gegen 14.40 Uhr, Waren im hohen zweistelligen Eurobereich in einem Geschäft in Maria-Lanzendorf räuberisch gestohlen zu haben. Die Filialleiterin des Geschäfts wollte einen flüchtigen Täter anhalten und ergriff den Rucksack eines Täters. Dieser stieß die Angestellte weg. Die Frau wurde durch den Stoß nicht verletzt.