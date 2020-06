Politstreit um neuen Hauptplatz

Vor allem zwei Punkte werden von der SPÖ kritisiert: Am neuen Leopold-Figl-Platz sind nur drei Bäume eingeplant; und statt bisher zwei Bushaltestellen direkt am Platz soll es künftig drei Stationen in den Randbereichen geben.

SPÖ-Gemeindevorstand Günther Franz verweist auf eine im ursprünglichen Konzept vorgesehene Grünzone entlang des Reidlingbachs und hält drei Busstationen für ein Risiko, etwa für umsteigende Schulkinder.

„Mehr Bäume werden auf dem kleinen Platz nicht möglich sein; wir werden statt dessen mobile Hochbeete aufstellen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Franz Redl. Ob sich doch noch mehr Bäume ausgehen, werde man erst wissen, wenn die alte Fahrbahn abgefräst ist.

Eine zentralen Bushaltestelle würde wiederum eine Verkehrsinsel zum Ein- und Aussteigen benötigen: „Wer das will, hat Shared Space nicht begriffen.“