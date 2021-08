Politstreit: Heuras-Sprecher will Schuldirektor werden

In der Lehrerschaft der Schule und im Elternforum wird Lengauers Bewerbung abgelehnt. Man kenne ihn persönlich fast nicht und könne seine pädagogische Eignung nicht einschätzten, erfuhr der KURIER von Eltern. Das Schulforum listete in einem Protestschreiben angebliche Formalfehler, aber auch Fragen zu Referenzangaben Lengauers auf. Den Brief bekamen Bildungsdirektor Heuras, der Schulqualitätsmanager und der Ausschuss für Kultur-, Bildungs- und Personal der Stadt Waidhofen zugeschickt. Für den jüngst schon im harten Wahlkampfmodus agierenden Stadtrat der Liste FuFu, Martin Dowalil, lieferte dieser Brief Material für geharnischte Kritik in sozialen Medien. Die Liste formulierte neun kritische Fragen zu Lengauers Bewerbung. In einem Schreiben wurde NÖ Schulchef Heuras dann noch gebeten mitzuhelfen, „dass der Mief des Postenschachers a la Schmid nicht in der Sportmittelschule Zell Einzug hält“.