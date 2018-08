Politisches Gezerre um die Weiterentwicklung der Stadt Krems

In einem Punkt sind sich beide Politiker einig. Die Innenstadt von Krems benötigt eine positive Weiterentwicklung, damit die Kundenfrequenz nicht weiter nachlässt. Während ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer eine Reduktion der Zentrumszone will, damit in Innenstadtnähe keine Einkaufszentren mehr möglich sind, und darüber hinaus eine „klare städtebauliche Struktur“ für Wiener Straße und Wachaustraße fordert, will Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) offenbar ein „langfristiges Projekt 2030“, das mehr als nur das Zentrum – also die gesamte Stadt – betrifft, umsetzen.

„Der Wildwuchs in der Wiener Straße gipfelte“ im jüngsten Bau eines weiteren Supermarkts, bei dem „wichtige urbane Flächen verschwendet wurden“, kritisiert Vize-Stadtchef Krammer. Eine Flaniermeile, die Frequenz aus dem Zentrum ziehe, und der Bau großer Einkaufszentren müssten gestoppt werden, betont er.