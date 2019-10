Politik intern: Doch kein „Fall Philippa“ bei der ÖVP

Parteiausschluss nach Kitzbühel-Posting

Für die Landes-SPÖ wird Langenzersdorf schön langsam zu einem riesigen Problem. Nach vielen untergriffigen Postings wurde von St. Pölten aus Christoph Baumgärtel und seinem Team ein Facebook-Maulkorb verpasst. Wirklich genutzt hat es nicht. Am Rande des Fünffachmordes in Kitzbühel tauchte ein Posting der Langenzersdorfer Ortsgruppe mit „nächster FPÖ-Amoklauf“ auf, weil der mutmaßliche Mörder FPÖ-Mitglied gewesen ist. Mittlerweile wurde es gelöscht und SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar entschuldigte sich für die Entgleisung. Gleichzeitig liegt jetzt ein Antrag über Parteiausschluss im Raum, worüber in einer Bezirkspräsidiumssitzung entschieden wird. Bezirksparteiobmann Martin Peterl: „Wir können ja keinen Parteiausschluss vornehmen, aber die Landespartei hat einen Antrag auf Überprüfung gestellt.“ Man werde eine Empfehlung abgeben.

Einen möglichen Ausschluss muss dann die Landespartei vornehmen, die vor etlichen Monaten Christoph Baumgärtel und sein Team als Hoffnung für die Gemeinderatswahl präsentiert hatte. Das alles wird jetzt wohl unter einem anderen Blickpunkt gesehen. Diese Turbulenzen könnten überhaupt ein Antreten der SPÖ in Langenzersdorf verhindern.