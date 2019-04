Polit-Zaubertrick: SPÖ lässt ÖVP-Stadtrat verschwinden

„The man who wasn’t there“ betitelten die oscarprämierten US-Filmemacher Joel und Ethan Coen ihr 2001 erschienenes Leinwand-Drama. Der Inhalt des Films, in dem es um Erpressung, Mord und eine UFO-Entführung geht, hat nichts mit der Mostviertler Kommunalpolitik zu tun. Trotzdem könnte ein zeitgenössisches Remake in St. Valentin angesiedelt sein. Der dortige „Mann, der nicht da war“ heißt Andreas Pum.

Der ÖVP-Stadtrat wurde jüngst gemeinsam mit SPÖ-Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Citymanagerin Doris Haider und SPÖ-Stadtrat Patrick Hagmüller für die Titelseite der St. Valentiner Stadtzeitung abgelichtet. Grund für den Fototermin war ein Bericht über das gemeinsame Vorgehen von Rot und Schwarz beim neuen Innenstadt-Konzept.

Die in der Stadt absolut regierende SPÖ verschickte das Bild außerdem an diverse Regionalmedien. Allerdings dürfte den Verantwortlichen der Schwarz-Anteil im Foto zu groß gewesen sein: Folglich war im versendeten Bild von Andreas Pum nichts mehr zu sehen – der Stadtrat war kurzerhand wegretuschiert worden.