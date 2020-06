Polit-Wirbel um Zweitwohnsitz

Der Name eines hochrangigen Beamten im Wählerverzeichnis der Gemeinde Waidhofen/Thaya hat einen Polit-Streit zwischen FPÖ und ÖVP ausgelöst. Stadtamtsdirektor Rudolf Polt und seine engen Familienangehörigen, die im Bezirk Gmünd wohnhaft sind, sollen als " Zweitwohnsitzer" an der Wohn-Adresse eines leitenden Gemeindemitarbeiters in Waidhofen gemeldet sein: FPÖ-Landtagsmandatar Gottfried Waldhäusl spricht von einem "versuchten Wahlbetrug der Volkspartei" und hat Einspruch gegen das Wählerverzeichnis erhoben. Bürgermeister Robert Altschach will das prüfen lassen, sieht aber keinen Zusammenhang mit seiner ÖVP-Stadtpartei.

Jedenfalls spricht Waldhäusl von unfairen Wahlmethoden, die seiner Ansicht nach weder rechtlich noch moralisch vertretbar seien. "Bürgermeister und Stadtamtsdirektor wollen sich offenbar schwarze Stimmen durch Zweitwohnsitz-Meldungen erschummeln. Ausgerechnet jene, die Scheinwohnsitze zu prüfen hätten, machen sich selbst dieses System zunutze", so Waldhäusl.