Polit-Gepolter um rote Park-Vorschläge

Eine weitere Idee aus dem SP-Lösungskonzept betrifft die Arbeitnehmer. Für die Roten ist eine Regelung in der Grünen Zone denkbar, die dem "Bewohnerparken" ähnelt. Darüber hinaus sollen Parkscheinautomaten an bestimmten Brennpunkten innerhalb der Grünen Zonen aufgestellt werden. "Wir haben diese Vorschläge in den Sommergesprächen mit den Kremsern diskutiert. Wir werden diese jetzt in Arbeitsgruppen einbringen und arbeiten an einer gemeinsamen Lösung im Sinne der Stadt", sagt SP-Vizebürgermeister Reinhard Resch.



Seine Aussagen missfallen der Kremser Volkspartei. "Sie sind eine reine Lüge. Die Lösungen sind ein Ergebnis aus einer Analyse und wurden in Kooperation zwischen SP, VP und den Beamten erarbeitet", ärgert sich VP-Vizebürgermeister Wolfgang Derler. In einem ersten Schritt sollen die Parkprobleme im Stadtteil Stein beseitigt werden. "Wir werden dort die gebührenfreie Kurzparkzone einführen.



Die Betriebe und Bewohner erhalten eine Dauerparkkarte", erklärt Derler. Die Erfahrungen aus Stein sollen in weiterer Folge als Grundlage für eine Lösung im Stadtteil Mitterau dienen. Zudem werde die Situation in der Grünen Parkzone evaluiert. Die Schwachstellen sollen laut Derler ebenfalls aus der Welt geschafft werden. Eine Überlegung: Dort, wo die Autofahrer keinesfalls leicht zu einem Parkschein kommen können, sollen Parkautomaten aufgestellt werden.