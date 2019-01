Poker um Rettungsbeiträge: Gleiche Kosten für alle Gemeinden

Die beiden größten Rettungsdienste in Niederösterreich schrammen jedes Jahr nur knapp am finanziellen Kollaps vorbei. Ein Minus von rund neun Millionen Euro jährlich lässt sich beim Roten Kreuz nur mit Spenden ausgleichen. Viel Geld, das in anderen Teilbereichen der Organisation fehlt. Auch der Samariterbund verbucht pro Jahr einen Abgang von mehreren hunderttausend Euro.

Dieser Umstand war bereits Anlass für zahlreiche Auseinandersetzungen auf politischer Ebene. Da die Rettungsbeiträge von Land und Gemeinden jährlich neu ausverhandelt werden, waren Muskelspiele im Vorfeld dieser Gesprächsrunden an der Tagesordnung. Des Öfteren stand die Drohung eines vertragsfreien Zustands im Raum – mit unabsehbaren Konsequenzen für die Patienten, die dann die Transporte im Rettungsauto hätten selbst zahlen müssen.

Dieser Zustand soll nun der Vergangenheit angehören. Da die Krankentransporte und Rettungseinsätze immer mehr werden, will man mit den wichtigsten Geldgebern – Krankenkassen, Gemeinden und Land – jetzt ein neues Finanzierungsmodell beschließen. Ein Rahmenvertrag soll noch heuer sicherstellen, dass in jeder Gemeinde in Niederösterreich der gleiche Pflichtbeitrag pro Einwohner und Jahr gilt.

Bisher variieren die Beträge zwischen vier und zwölf Euro pro Bewohner. Ob der Mindest- oder Höchstbeitrag bezahlt werden muss, kommt auf das Verhandlungsgeschick jeder Gemeinde mit den Ortsorganisationen an.