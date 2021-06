Poker um neuen Casino-Standort

Bislang wurden die Pläne gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Im Gemeinderat musste vor der Präsentation eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnet werden, beteiligte Institutionen beließen es bei einem knappen "kein Kommentar". Doch nun sind erste Details durchgesickert: In Bruck/ Leitha könnte ein großer Casino- und Hotelkomplex errichtet werden. Die Grünen laufen gegen die "Spielhölle" Sturm.

Wie berichtet, pokern mit der Novomatic AG und den Casinos Austria zwei Glücksspielkonzerne um eine Neu-Konzession in Niederösterreich. Während die Casinos Austria in Krems einen Glücksspieltempel errichten wollen, hat die Novomatic AG den Ecoplus Park in Bruck/ Leitha als Standort ins Auge gefasst. In wenigen Wochen soll Finanzstaatssekretärin Sonja Steßl entscheiden, welcher Konzern die Konzession erhält.

"Wir lehnen dieses Projekt aufgrund unserer gesellschaftspolitischen Haltung ab", stellt der Grüne Klubsprecher Roman Kral klar. Vor rund zwei Wochen wurden die Pläne, mit denen sich Novomatic um die Konzession beworben hat, im Gemeinderat vorgestellt. So soll neben dem Casino mit Roulette- und Black-Jack-Tischen ein 17-geschossiger Hotelturm mit rund 120 Zimmern, Seminarbereich, Restaurant, Bar und Wellnessbereich errichtet werden. Dazu kommen 500 Parkplätze.