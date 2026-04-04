Großbrand im Bezirk Zwettl: Schwierige Suche nach Löschwasser

In Pötzles in der Gemeinde Kottes-Purk (Bezirk Zwettl) ist in der Nacht auf Samstag ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers war vorerst unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte jedoch das angrenzende Wohngebäude geschützt und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Aufgrund von Wasserknappheit wurde die Löschwasserversorgung über eine mehrere hundert Meter lange Relaisleitung von der Kleinen Krems sowie über eine rund 800 Meter lange Schlauchleitung zu einem Bach sichergestellt.