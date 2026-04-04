Fahrzeugbrand in Niederösterreich: Mehrere Pkw in Flammen
In Traiskirchen (Bezirk Baden) sind in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrzeuge auf einem Firmengelände im Ortsteil Möllersdorf in Brand geraten.
Nach ersten Notrufen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Möllersdorf und Traiskirchen-Stadt gegen 03.15 Uhr zu einem Einsatz der Kategorie B2 alarmiert. Noch während der Anfahrt wurde auf Alarmstufe B3 erhöht und die Feuerwehr Wienersdorf nachalarmiert.
Beim Eintreffen standen bereits acht Fahrzeuge – vier Pkw und vier Kleintransporter – in Vollbrand. Die meterhohen Flammen drohten auf angrenzende Bäume, weitere Fahrzeuge sowie Objekte überzugreifen.
Insgesamt standen drei Feuerwehren mit 65 Einsatzkräften im Einsatz. Den Kräften gelang es, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Löscharbeiten wurden durch die hohe Brandlast erschwert, da neben den Fahrzeugen auch deren Ladung sowie Autoreifen brannten.
Nach knapp einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache auf.
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