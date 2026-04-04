Fahrzeugbrand in Niederösterreich: Mehrere Pkw in Flammen

In Traiskirchen (Bezirk Baden) sind in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrzeuge auf einem Firmengelände im Ortsteil Möllersdorf in Brand geraten.

Nach ersten Notrufen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Möllersdorf und Traiskirchen-Stadt gegen 03.15 Uhr zu einem Einsatz der Kategorie B2 alarmiert. Noch während der Anfahrt wurde auf Alarmstufe B3 erhöht und die Feuerwehr Wienersdorf nachalarmiert.