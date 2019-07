Platznot, marode Schulen: In NÖ werden 450 Euro in Bildung investiert

Das Gymnasium gilt vielen als die Erfüllung ihrer Schulträume – zumindest bei zahlreichen Eltern im Wiener Umland – und diese wächst. Die Region Schwechat soll in den nächsten 20 Jahren um rund 20 Prozent wachsen, die Region Gänserndorf um mehr als 18 Prozent. Allein im Bezirk Mödling hat die Bevölkerungsanzahl seit 2002 um 11,4 Prozent auf 118.998 Bewohner zugenommen.

Das hat die AHS Keimgasse in Mödling gemerkt und auch das BRG/ BG Perchtoldsdorf am Leonhardiberg. Wanderklassen, Containerklassen, Klassen im Zeichensaal. Während bei ersterem die Ausbauarbeiten endlich laufen, sind nun auch die Pläne für die Erweiterung des zweiten unter Dach und Fach.

Es wird eng

Doch die Platznot in den Gymnasien ist kein spezifisches Problem des Bezirk Mödling. Bis Neunkirchen, Korneuburg oder Bruck/ Leitha steigt der Druck auf die AHS kontinuierlich. „Im Norden von Wien ist etwa Stockerau und Korneuburg ein Brennpunkt“, erklärt Bildungsdirektor Johann Heuras.

Er kündigt an: Im erweiterten sogenannten „Speckgürtel“ werde es in Kürze wohl drei neue Schulen brauchen. Es schaut gut aus: Im aktuellen Schulerweiterungsprogramm des Bundes sind in den nächsten zehn Jahren 450 Millionen Euro an Investitionen in Niederösterreich vorgesehen – mehr denn je zuvor, sofern das Programm beschlossen wird.